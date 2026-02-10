Fares l’amico che guidava lo scooter quando morì Ramy arrestato per furto resta in cella La sinistra del Corvetto che dice?

Fares Bouzidi, il giovane tunisino che era alla guida dello scooter quando ha perso la vita Ramy Elgaml, resta in cella dopo l’arresto per furto. La sinistra del quartiere si divide tra chi chiede giustizia e chi preferisce mantenere il silenzio. Intanto, Fares ha deciso di non parlare e di non uscire dal carcere. La comunità attende risposte e si chiede cosa succederà ora.

Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che guidava lo scooter su cui morì l'amico Ramy Elgaml, e diventato suo malgrado il simbolo della guerriglia urbana al Corvetto, ha scelto ancora una volta la via di fuga. Letteralmente. Ma questa volta la fuga è finita contro il muro della realtà giudiziaria: un giudice di Milano, Giulio Fanales, ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. L'accusa è di furto aggravato in concorso: il giovane è stato sorpreso dalla Polizia in Via Pirandello mentre, insieme a un complice di 19 anni e ad altri due giovani indagati, spingeva una Yamaha da 15mila euro appena rubata.

