Fabrizio Gifuni | Tortora tra le pagine più nere del giornalismo Viviamo un nuovo Medioevo è un ritorno alla dittatura

Fabrizio Gifuni attacca il giornalismo italiano, definendolo tra le pagine più nere e paragonandolo a un ritorno alla dittatura, come se fosse un nuovo Medioevo. In un'intervista a Fanpage.it, l’attore, protagonista di Portobello, parla anche del suo lavoro con Marco Bellocchio e dell’eredità del caso Tortora. Gifuni non risparmia critiche al presente, segnato da suprematismo, razzismo e un cinema che fatica a trovare spazio.

In questa intervista a Fanpage.it, l'attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello, racconta il lavoro con il regista Marco Bellocchio e l’eredità del caso Tortora, di due "Italie" divise dai “corpi insepolti di Pasolini e Moro”, del cinema in difficoltà per la “saturazione” dell’audiovisivo, di un presente segnato da “suprematismo, razzismo e ritorno delle dittature”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Tortora Italia

Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora nella nuova serie italiana HBO Original, Portobello.

Il neo-presidente della Regione Campania ha dichiarato durante la prima riunione consiliare che ritirerà la querela a Report, sottolineando l'importanza del confronto nel giornalismo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Tortora Italia

