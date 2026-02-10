Fabrizio Gifuni | Tortora tra le pagine più nere del giornalismo Viviamo un nuovo Medioevo è un ritorno alla dittatura
Fabrizio Gifuni attacca il giornalismo italiano, definendolo tra le pagine più nere e paragonandolo a un ritorno alla dittatura, come se fosse un nuovo Medioevo. In un'intervista a Fanpage.it, l’attore, protagonista di Portobello, parla anche del suo lavoro con Marco Bellocchio e dell’eredità del caso Tortora. Gifuni non risparmia critiche al presente, segnato da suprematismo, razzismo e un cinema che fatica a trovare spazio.
In questa intervista a Fanpage.it, l'attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie Portobello, racconta il lavoro con il regista Marco Bellocchio e l’eredità del caso Tortora, di due "Italie" divise dai “corpi insepolti di Pasolini e Moro”, del cinema in difficoltà per la “saturazione” dell’audiovisivo, di un presente segnato da “suprematismo, razzismo e ritorno delle dittature”.🔗 Leggi su Fanpage.it
