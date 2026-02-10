Fabrizio Corona deve essere denunciato subito, secondo quanto stabilito dalla procura. L’accusa riguarda la mancata esecuzione volontaria di un provvedimento del giudice. La vicenda si aggiunge alle recenti tensioni e apre uno scenario legale ancora tutto da chiarire.

Fabrizio Corona “deve essere sin d’ora denunciato al Pubblico Ministero” per “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. A scriverlo è Roberto Pertile, giudice del Tribunale civile di Milano dopo che Alfonso Signorini, attraverso i suoi legali Domenico Aiello e Daniela Missaglia, ha fatto ricorso. Perché? Corona ha violato l’ordinanza del 26 gennaio scorso, emessa dallo stesso Pertile: nel provvedimento di “inibitoria” il giudice Pertile aveva ordinato all’ex agente fotografico di rimuovere tutti i video del format Falsissimo su Signorini, di non pubblicare ulteriori “contenuti diffamatori” e di consegnare tutto il materiale, tra cui chat e immagini, usato per quelle puntate contro il conduttore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona “deve essere sin d’ora denunciato al Pubblico Ministero”. Ecco cosa è accaduto

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è di nuovo al centro delle polemiche.

Fabrizio Corona sfida ancora l’ordinanza del tribunale di Milano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Fabrizio Corona denuncia Mediaset

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Fabrizio Corona deve essere denunciato, non ha rimosso i video su Alfonso Signorini; Il caso Signorini, il giudice Pertile: Corona deve essere denunciato al pm. Non rispetta il divieto di usare i social; Fabrizio Corona e il giallo dei profili Instagram apparsi dopo lo stop di Meta: Non ci ferma nessuno. Io sono la notizia; Irraggiungibili i profili social di Fabrizio Corona dopo la nuova puntata di Falsissimo.

Fabrizio Corona deve essere denunciato, non ha rimosso i video su Alfonso SignoriniFabrizio Corona deve essere denunciato al pubblico ministero per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Lo scrive il giudice del Tribunale civile di Milano, Roberto Pertile, ... milanotoday.it

Giudice: 'Per Corona una denuncia, non rimuove i video su Signorini'(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Fabrizio Corona deve essere sin d'ora denunciato al Pubblico Ministero per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Lo scrive il giudice del Tribunale c ... msn.com

Mediaset ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro - facebook.com facebook

“Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione”: l’annuncio dell’avvocato Ivano Chiesa x.com