Fabrizio Corona denunciato dal giudice | violato il divieto su Signorini rischia tre anni

Fabrizio Corona è stato denunciato dal giudice per aver violato il divieto di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini. Corona rischia ora tre anni di reclusione. La vicenda si è svolta rapidamente: il giudice ha inviato la segnalazione al pubblico ministero dopo aver scoperto che l’ex paparazzo aveva violato le restrizioni. La vicenda si aggiunge alle recenti polemiche che coinvolgono il noto personaggio e il conduttore di Chi.

Fabrizio Corona è stato denunciato dal giudice di Milano perché non rispetta il divieto di pubblicare contenuti su Alfonso Signorini. Il giudice Roberto Pertile ha denunciato Fabrizio Corona al pubblico ministero. Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione. Cologno Monzese gli fa causa per 160 milioni di euro; Mediaset chiede 160 milioni a Corona per danni. E prepara una contro-querela; Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione, il Biscione valuta di controdenunciare per calunnia; Mediaset contro Fabrizio Corona: chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro.

