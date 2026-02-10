Fabrizio Corona denunciato dal giudice alla Procura | non ha ancora rimosso i video

Fabrizio Corona è stato denunciato dal giudice Pertile alla Procura perché non ha ancora rimosso i video di Falsissimo. Il giudice ha deciso di agire dopo che l’ex paparazzo non ha rispettato l’ordine di eliminare i contenuti, rischiando ora fino a tre anni di reclusione. Corona, che fino a poco tempo fa aveva promesso di rimuoverli, non ha ancora ottemperato. La vicenda si sta facendo più complicata per lui, mentre le autorità si preparano a valutare i prossimi passi.

Il giudice Pertile ha denunciato Fabrizio Corona alla Procura per non aver rimosso i video di Falsissimo: rischia fino a 3 anni Lo scorso 26 gennaio il giudice Pertile ha deciso che Fabrizio Corona avrebbe dovuto rimuovere i video di Falsissimo che riguardano Alfonso Signorini. Dopo varie segnalazioni, da parte dei legali del conduttore, l'ex re dei paparazzi ancora non ha provveduto alla rimozione. Così Pertile ha deciso di denunciarlo in Procura. Il reato che gli si imputa è 'mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice'. Secondo Pertile doveva essere Corona stesso a richiedere la rimozione dei video agli hosting provider dai loro server, cosa che non è avvenuta.

