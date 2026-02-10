Fabriano rafforza la sua difesa contro le truffe agli anziani. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno intercettato un gruppo di trasfertisti che tentava di mettere a segno un colpo nella zona. La polizia ha fermato gli uomini poco prima che potessero agire, dimostrando ancora una volta che la prevenzione funziona. La lotta contro queste truffe resta una priorità per le autorità locali.

Fabriano (Ancona), 10 febbraio 2026. L’opera di prevenzione delle forze dell’ordine sul territorio si conferma l'arma più efficace contro il fenomeno odioso delle truffe agli anziani. Grazie a un costante monitoraggio delle arterie stradali e dei centri cittadini, i Carabinieri della compagnia di Fabriano hanno messo a segno un importante colpo preventivo, intercettando due sospetti "trasfertisti" pronti, con ogni probabilità, a colpire le fasce più deboli della popolazione fabrianese. Nella mattinata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un’automobile presa a noleggio aggirarsi con fare sospetto tra le vie del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, scudo contro le truffe: intercettati "trasfertisti" del crimine

Approfondimenti su Fabriano Truffe

Due bande di truffatori colpiscono gli anziani in Lombardia e Campania.

I carabinieri di Fabriano hanno fermato un’auto a noleggio sospetta nel centro cittadino.

