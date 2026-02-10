Fabio Celia rompe il silenzio | Vado dal notaio si chiuda l’esperienza Fiorita Le firme salgono a

Fabio Celia rompe il silenzio e annuncia: “Vado dal notaio, si chiuda l’esperienza Fiorita”. La decisione del consigliere comunale di Catanzaro di raccogliere le firme per sciogliere anticipatamente il Consiglio Comunale mette in movimento una fase decisiva per la città. Le firme salgono e la situazione si fa sempre più tesa.

Catanzaro è al punto di svolta. Il consigliere comunale Fabio Celia ha annunciato la sua intenzione di avviare una procedura formale per lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, raccogliendo le firme necessarie per portare la questione davanti a un notaio. La decisione, motivata da un profondo dissenso rispetto alla gestione politica della città, segna una crisi nell’amministrazione guidata dal Sindaco Nicola Fiorita e rischia di aprire una fase di incertezza per il futuro di Catanzaro. La rottura di Fabio Celia, esponente di lungo corso nella scena politica locale, è netta e inequivocabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

