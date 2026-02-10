Exynos 2700 in produzione di massa prevista per il 2026 samsung punta sui chip a 2 nm

Samsung ha annunciato che il processore Exynos 2700 entrerà in produzione di massa nel 2026. L’azienda punta a sviluppare chip a 2 nanometri, cercando di rimanere competitiva nel settore mobile. Nel frattempo, si fanno avanti anche novità sulla serie Galaxy S26, che dovrebbe integrare questa nuova tecnologia. La corsa ai chip più avanzati continua, con Samsung che si prepara a lanciare prodotti più potenti e efficienti nei prossimi anni.

Nel scenario tecnologico in evoluzione, si delineano nuove dinamiche attorno al processore Exynos 2700 e alla serie Galaxy S26. Le indiscrezioni indicano che Samsung potrebbe iniziare la produzione di massa del Exynos 2700 nella seconda metà del 2026, con riflessi significativi sul futuro Galaxy S27 previsto per il 2027. In tale contesto, emergono previsioni sull'impatto del nuovo chip sul mercato e sui rapporti con i fornitori tradizionali. exynos 2700 entra in produzione di massa quest'anno. secondo una fonte coreana, Samsung intende avviare la produzione in serie dell' Exynos 2700 nella seconda metà del 2026.

