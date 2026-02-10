Ex Teatro Comunale il cubo nero infiamma il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Firenze torna a discutere del “cubo nero” sorto al posto dell’ex Teatro Comunale. La questione è tornata in aula dopo le recenti notizie giudiziarie che hanno portato all’invio di avvisi e approfondimenti. I consiglieri si sono confrontati sulla proprietà dell’edificio e sul suo impatto sulla città, mentre continuano le polemiche sulla sua presenza al centro di Palazzo Vecchio.

Il cubo nero torna al centro dello dibattito politico a Palazzo Vecchio. La questione dell’edificio, sorto al posto dell’ex Teatro Comunale, approda nel salone dei Duecento durante la seduta del Consiglio comunale di ieri dopo gli ultimi sviluppi giudiziari che hanno portato all’invio di avvisi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Teatro Comunale Consiglio Firenze, “Cubo nero”: scontro politico in consiglio comunale dopo i 10 avvisi di garanzia Firenze si accende di nuovo sulla questione dell’edificio chiamato Cubo nero all’ex teatro Comunale: 10 indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggio A Firenze, la polizia ha iscritto nel registro degli indagati dieci persone legate alla costruzione del Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Teatro Comunale Consiglio Argomenti discussi: Cubo nero all'ex Teatro Comunale, dieci indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggio; Cubo nero all’ex teatro Comunale: 10 indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggio; Dieci indagati per i lavori all’ex Teatro Comunale, al centro delle polemiche; Cubo nero all'ex Teatro Comunale di Firenze, oltre 10 indagati: tremano gli uffici di Comune e Soprintendenza. Ex Teatro Comunale: silenzio della sindaca nel consiglio di oggiLa maggioranza composta da Pd, AVS e Lista Civica Funaro ha respinto una mozione d’ordine volta a prevedere, alla luce delle ultime notizie di cronaca, una comunicazione urgente del sindaco in consigl ... nove.firenze.it «Cubo nero» all’ex Teatro Comunale di Firenze, oltre 10 indagati: tremano gli uffici di Comune e SoprintendenzaLe accuse: violazione delle norme sul paesaggio, abusi edilizi e falso. Palazzo Vecchio: fiducia nei magistrati ... corrierefiorentino.corriere.it Il Teatro Comunale di Lamporecchio torna ad accendersi con un appuntamento speciale della stagione di prosa! Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 21 ospiteremo una grande protagonista del teatro italiano: Anna Mazzamauro con lo spettacolo “Com’è an - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.