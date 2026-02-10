Ex Inter lo scivolone di Juan Jesus | un bel tacer non fu mai scritto

Juan Jesus, ex giocatore dell’Inter, ha scelto di non commentare dopo lo scivolone che gli è costato qualche critica. Mentre sui social e sui giornali si parla molto, lui ha deciso di mantenere il silenzio, dimostrando che a volte è meglio non parlare. La sua scelta ha fatto discutere, ma lui sembra preferire il quieto lasciar perdere.

Il silenzio, si sa, talvolta è d'oro. Pratica difficile da mettere in pratica nel mondo del pallone moderno: tra social, giornali e tv agli addetti ai lavori rilasciai e interviste un giorno sì e l'altro pure. Rischiando, a volte, di fare delle uscite a vuoto: come magari farebbe un

