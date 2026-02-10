Eurobond per finanziare gli investimenti Ue Berlino frena ma Parigi rilancia

La proposta di Emmanuel Macron di creare un debito comune europeo da 1.200 miliardi di euro all’anno incontra resistenze. Berlino preferisce rivedere il bilancio dell’Unione e puntare su riforme strutturali, mentre Parigi rilancia l’idea di finanziare investimenti in difesa, ambiente e mercato unico con nuovi strumenti di debito. La discussione rimane aperta tra i diversi approcci dei paesi membri.

La spinta di Emmanuel Macron per un debito comune europeo da 1.200 miliardi di euro annui, destinato a finanziare investimenti in difesa, transizione verde e completamento del mercato unico, si scontra con le resistenze di Berlino, che privilegia una revisione del bilancio Ue e riforme strutturali. Il dibattito infiamma la vigilia del vertice dei 27 in Belgio, dove si discuterà della competitività europea. Il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato con forza la proposta di un nuovo strumento di indebitamento congiunto per l’Unione Europea. L’idea, presentata attraverso interviste a sette importanti quotidiani europei, mira a dotare l’Ue di risorse finanziarie sufficienti per affrontare sfide cruciali come la sicurezza e la competitività economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond.

L’Unione Europea ha approvato il congelamento indefinito dei beni russi, mentre alcuni paesi come Italia, Malta e Bulgaria pongono condizioni.

