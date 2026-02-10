Euro digitale il Parlamento UE cambia rotta | via libera alla doppia versione online e offline

L’Europarlamento ha deciso di approvare un emendamento che permette di usare l’euro digitale sia online che offline. La scelta cambia rispetto alle idee iniziali, che prevedevano solo l’utilizzo offline. Ora, si lavora per realizzare una versione più flessibile e accessibile dell’euro digitale.

L'Europarlamento ha approvato un emendamento chiave che apre la strada a una versione dell'euro digitale dotata di funzionalità sia online che offline, segnando un cambiamento significativo rispetto alle proposte iniziali che si concentravano esclusivamente sull'utilizzo offline. La decisione, avvenuta il 10 febbraio 2026, rafforza la posizione della Banca Centrale Europea e anticipa un confronto politico cruciale nei prossimi mesi, con un voto in Commissione ECON previsto per inizio maggio. L'obiettivo è avviare una fase pilota nel 2027 e, potenzialmente, un lancio pubblico della valuta digitale non prima del 2029.

