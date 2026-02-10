Esposizione La cimice emotiva di Sebastiano Bottaro
Questa mattina a Milano, Spazio Iris ha aperto la seconda edizione dell’esposizione “La cimice emotiva” di Sebastiano Bottaro. La mostra, intitolata “Onirico”, si concentra su immagini e sensazioni che trasportano lo spettatore in un mondo tra sogno e realtà. I visitatori entrano in uno spazio dove le emozioni si mescolano ai colori e alle forme, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’esposizione durerà fino alla fine del mese, e sono già molti gli appassionati che si sono fermati a osservare le opere.
Spazio Iris presenta il primo capitolo della seconda edizione espositiva, scegliendo l’aggettivo “Onirico” come tematica da sviluppare. Dal 2025 lo spazio, fondato e diretto da Maura Prosperi, invita artisti e curatori ad elaborare progetti partendo da un singolo termine, in particolare la prima.🔗 Leggi su Ilpescara.it
