Esposizione La cimice emotiva di Sebastiano Bottaro

Da ilpescara.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Milano, Spazio Iris ha aperto la seconda edizione dell’esposizione “La cimice emotiva” di Sebastiano Bottaro. La mostra, intitolata “Onirico”, si concentra su immagini e sensazioni che trasportano lo spettatore in un mondo tra sogno e realtà. I visitatori entrano in uno spazio dove le emozioni si mescolano ai colori e alle forme, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’esposizione durerà fino alla fine del mese, e sono già molti gli appassionati che si sono fermati a osservare le opere.

Spazio Iris presenta il primo capitolo della seconda edizione espositiva, scegliendo l’aggettivo “Onirico” come tematica da sviluppare. Dal 2025 lo spazio, fondato e diretto da Maura Prosperi, invita artisti e curatori ad elaborare progetti partendo da un singolo termine, in particolare la prima.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

Approfondimenti su Spazio Iris

Alfio Bottaro, chi è il tuttofare e amico di Antonella Clerici

Alfio Bottaro, conosciuto come il tuttofare e amico di Antonella Clerici, ha fatto il suo debutto in televisione grazie alla collaborazione con la conduttrice.

Alfio Bottaro, la convivenza con la mamma 90enne, l'amicizia con Vittorio Garrone e il passato da vicesindaco

Alfio Bottaro, noto per la sua storia di convivenza con la madre 90enne e l’amicizia con Vittorio Garrone, ha anche ricoperto il ruolo di vicesindaco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.