Gli esfolianti viso coreani stanno conquistando molti appassionati di skincare. Sono disponibili in diverse varianti, dai meccanici ai fisici, con formule classiche o ibride. La maggior parte delle persone li sceglie perché promettono di rinnovare la pelle senza irritarla troppo. Basta usare il prodotto con costanza e si nota già un miglioramento sulla pelle secca, grassa o delicata.

Che siano meccanici o fisici, con formule classiche o ibride, sono sempre la scelta migliore per un'esfoliazione che agisce con delicatezza sulla pelle, rinnovandola a ogni utilizzo +++dropcap Uno dei meriti e principali punti di forza della skincare coreana è la gentilezza con cui questa si propone di mantenere la pelle sana e renderla radiosa come non mai. Una forza che affonda le sue radici soprattutto negli ingredienti, principalmente di origine naturale e vegetale – come testimoniano estratti ormai celebri come quello di centella asiatica, di riso o acqua di riso, di avena, di tè verde e di fiore di loto – e che si consolida attraverso texture confortevoli, nonché formule equilibrate che si propongono di rispettare al massimo la natura di ogni tipo di pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esfoliante viso coreano, i migliori per pelle secca, grassa e delicata

