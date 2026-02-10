Escursione a San Rossore fino al mare

Questa mattina, un gruppo di escursionisti ha raggiunto la spiaggia di San Rossore, partendo dai sentieri del parco. La passeggiata si è svolta senza problemi, e i partecipanti hanno potuto ammirare da vicino la fusione tra natura e storia umana che rende questo luogo così particolare. Dopo aver attraversato il bosco, sono arrivati fino al mare, scoprendo un paesaggio che racconta di secoli di trasformazioni.

San Rossore è un luogo più unico che raro, dove storia umana e storia naturale si sono rimescolate, strato su strato, negli ultimi mille anni, per creare una combinazione straordinaria umano-naturalistica.Partenza dall'ingresso del parco di San Rossore per arrivare fino al mare.

