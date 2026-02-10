Erosione mannaia inarrestabile Spazzato via un bagno a Ronchi

La spiaggia di Ronchi a Marina di Massa si sta rapidamente riducendo. Un bagno pubblico è stato completamente spazzato via dall’erosione, e le onde continuano a scavare senza sosta. I residenti e i turisti si trovano a fare i conti con uno scenario che cambia di giorno in giorno, senza che ci siano soluzioni chiare all’orizzonte. La situazione si fa sempre più difficile, e nessuno sembra in grado di fermare questa perdita di spazio lungo la costa.

MARINA DI MASSA (Massa) "Continuiamo così, facciamoci del male". Una delle frasi cult di Nanni Moretti calza a pennello per la situazione del litorale di Marina di Massa. Da tanti anni, infatti, è in atto un’ erosione della spiaggia che ha superato ormai il livello di guardia, da Poveromo alla Partaccia. In alcuni tratti non si contano più i metri ma i centimetri. Ma nessuno si muove. Se ne parla tanto, si polemizza molto, ci si indigna ma poi non succede niente. Neppure all’orizzonte esiste un progetto efficace, ’strutturale’, per fermare l’erosione. Soltanto soluzioni tampone – ripascimenti, riprofilature – che durano il tempo di una stagione o due, di una mareggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Erosione, mannaia inarrestabile. Spazzato via un bagno a Ronchi Approfondimenti su Ronchi Massa Marina Romea, venduto il Bagno Carolina: “Erosione della spiaggia e Bolkestein: ecco perché l’addio” Questa mattina il Bagno Carolina di Marina Romea ha chiuso i battenti dopo 30 anni. Chiusura del Bagno Carolina a Marina Romea: l’erosione costiera e le norme europee spingono al commiato A Marina Romea, il Bagno Carolina chiude dopo trent’anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ronchi Massa Argomenti discussi: Erosione, mannaia inarrestabile. Spazzato via un bagno a Ronchi. La mannaia della giustizia sportiva si è abbattuta sull'attaccante Ferruzzi del Città di Cerveteri. Il giocatore è stato squalificato per 4 giornate, secondo la sentenza, "Perchè a fine gara assumeva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e di un assi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.