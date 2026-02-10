La sera prima dell’udienza, ero tra i circa tremila giornalisti accorsi all’Ucciardone di Palermo. Era una giornata fredda, con qualche goccia di pioggia che batteva sui vetri. La lunga attesa davanti all’ingresso del carcere si faceva sentire, mentre tra la folla si respirava un’aria di attesa e tensione. I cronisti si preparavano a seguire uno dei processi più importanti contro la mafia, consci dell’importanza di ogni dettaglio che avrebbero riportato.

Il 10 febbraio 1986 c’era freddo e qualche goccia di pioggia fuori dall’aula bunker del carcere dell’Ucciardone. Il processo che iniziava in quelle ore provava l’esistenza della Cosa nostra siciliana e dei suoi crimini. Oggi sembra una banalità, siamo pieni di maxiprocessi, ma allora era una svolta nella storia non solo giudiziaria italiana. Fino a qualche anno prima Vito Ciancimino era stato sindaco di Palermo e ora, 10 febbraio ‘86, lui e altre 474 persone (tra cui Totò Riina, Luciano Liggio e Bernardo Provenzano ) erano imputati in quell’aula. Nei sei anni precedenti a quel giorno avevano ucciso tutti quelli che, spesso in solitudine, lavoravano per denunciare e cercare di dare un volto al potere politico della mafia: il presidente della Regione che voleva stoppare gli appalti mafiosi; il procuratore che indagava sui boss; al capo dell’ufficio istruzione che aveva formato il pool di magistrati autori del maxiprocesso avevano messo una bomba sotto casa e un intero isolato era saltato in aria, come a Beirut; al generale dei carabinieri mandato in Sicilia come prefetto antimafia avevano sparato per strada; una mitragliata sotto casa aveva ucciso il commissario che aveva fatto le indagini sugli imputati del maxiprocesso e pochi giorni prima avevano sparato anche al capo della catturandi che li aveva materialmente arrestati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ero tra i tremila cronisti a seguire la prima udienza del Maxiprocesso: cosa vidi la sera prima

Approfondimenti su Maxiprocesso Ucciardone

Il caso di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, torna al centro dell’attenzione con la scoperta di un video registrato la sera prima del delitto.

La Juventus non molla l’affare Bernardo Silva.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Maxiprocesso Ucciardone

Argomenti discussi: Blog | Maxiprocesso alla mafia: cosa vidi come cronista in quel febbraio del 1986.

Assegno di inclusione. Tremila beneficiari e sussidi da 642 euroI dati Inps: l’assegno medio mensile percepito di poco superiore ai 600 euro. Tra i percettori anche ultra 67enni e nuclei con disabili o non autosufficienti. Ad Arezzo ci sono in totale 1414 nuclei ... lanazione.it

“Sono tremila euro per l’intervento… oppure oggi possiamo ‘addormentarlo’.” La voce alla reception tagliò l’aria, e nella sala d’attesa della piccola clinica veterinaria si fece un silenzio così denso che sembrava di poterlo toccare. Mi irrigidii, stringendo il guinz facebook