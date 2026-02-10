Ernesto Sicilia amministratore delegato della neonata FS Advisory

FS Italiane ha annunciato la nascita di FS Advisory, una nuova società dedicata alla consulenza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. Ernesto Sicilia, già alla guida di altre attività del gruppo, assume il ruolo di amministratore delegato della società appena costituita. L’obiettivo è rafforzare l’offerta di servizi e supportare i progetti di sviluppo del settore.

FS Italiane lancia FS Advisory, nuova società specializzata nella consulenza per trasporti e infrastrutture. Con sede a Londra, la realtà nasce dalla conversione delle attività nel Regno Unito. La società capitalizza l’asset di competenze del gruppo FS, che gestisce oggi circa 17mila chilometri di linee ferroviarie, 23.000 ponti e 32.000 km di strade. Al vertice della nuova realtà è stato nominato Ernesto Sicilia, già amministratore delegato di Trenitalia UK. Il lancio di FS Advisory completa l’architettura di FS International, la business unit che presidia i mercati di Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Grecia, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro e 12mila dipendenti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina, il Gruppo FS Italiane ha annunciato la nascita di FS Advisory, una nuova società dedicata alla consulenza nei settori dei trasporti e delle infrastrutture.

