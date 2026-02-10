Ergastolo per i due genitori che fecero morire di stenti il loro bimbo

Da trentotoday.it 10 feb 2026

In Austria, un tribunale ha condannato all’ergastolo i genitori del bambino di tre anni morto di fame e sete nel maggio 2024. La vicenda ha sconvolto l’opinione pubblica, e ora i genitori dovranno passare il resto della vita in prigione. La procura aveva chiesto la pena massima, e il giudice ha accolto questa richiesta, ritenendo gravissime le responsabilità dei genitori nel tragico decesso del bambino.

Sono stati condannati all’ergastolo in Austria i genitori del bambino di tre anni morto di fame e di sete nel maggio 2024. La sentenza, emessa dal Tribunale regionale di Innsbruck, riconosce la coppia colpevole di omicidio, maltrattamenti aggravati e sequestro di persona. Il verdetto non è ancora.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Bimbo di 3 anni morto di fame a 4 chili: genitori condannati all’ergastolo. ‘Lo credevano indemoniato’

In Austria, i genitori di un bambino di tre anni morto di fame sono stati condannati all’ergastolo.

Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo

La giustizia ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di 3 anni trovato morto in una stanza buia, legato nudo e lasciato morire di fame.

