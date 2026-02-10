Ergastolo per i due genitori che fecero morire di stenti il loro bimbo

In Austria, un tribunale ha condannato all’ergastolo i genitori del bambino di tre anni morto di fame e sete nel maggio 2024. La vicenda ha sconvolto l’opinione pubblica, e ora i genitori dovranno passare il resto della vita in prigione. La procura aveva chiesto la pena massima, e il giudice ha accolto questa richiesta, ritenendo gravissime le responsabilità dei genitori nel tragico decesso del bambino.

Sono stati condannati all’ergastolo in Austria i genitori del bambino di tre anni morto di fame e di sete nel maggio 2024. La sentenza, emessa dal Tribunale regionale di Innsbruck, riconosce la coppia colpevole di omicidio, maltrattamenti aggravati e sequestro di persona. Il verdetto non è ancora.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Austria Tribunale Bimbo di 3 anni morto di fame a 4 chili: genitori condannati all’ergastolo. ‘Lo credevano indemoniato’ In Austria, i genitori di un bambino di tre anni morto di fame sono stati condannati all’ergastolo. Bimbo di 3 anni muore di fame, legato nudo in una stanza buia: genitori condannati all'ergastolo La giustizia ha condannato all’ergastolo i genitori di un bambino di 3 anni trovato morto in una stanza buia, legato nudo e lasciato morire di fame. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Austria Tribunale Argomenti discussi: Morte Cristina Mazzotti, dopo 50 anni due condanne all’ergastolo; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo; Cristina Mazzotti rapita e uccisa a 18 anni: dopo mezzo secolo arrivano due ergastoli; Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all'ergastolo due imputati. Omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anniLa 19enne fu la prima donna vittima dei sequestri di 'ndrangheta, venne rapita nel 1975 a Eupilio (Como) e fu trovata morta due mesi dopo ... tg.la7.it Due ergastoli per l'omicidio di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni condannati Giuseppe Calabrò e Demetrio LatellaPiù di 50 anni dopo arrivano gli ergastoli per l'omicidio di Cristina Mazzotti, sequestrata e uccisa nel 1975 mentre rientrava da una festa ... virgilio.it Credevano che il figlio fosse «indemoniato». Ergastolo ai genitori per omicidio. Rinchiuso al buio e picchiato, mentre le sorelle venivano accudite normalmente facebook In Austria i genitori di un bambino di tre anni morto di fame sono stati condannati all'ergastolo per omicidio, tortura e sequestro di persona. Lo ha stabilito il Tribunale di Innsbruck. Al momento del decesso, nel maggio 2024 nei pressi di Kufstein in Tirolo, il pi x.com

