Epstein Ghislaine Maxwell pronta a parlare solo con la clemenza di Trump | silenzio davanti al Congresso

Ghislaine Maxwell si prepara a parlare, ma solo se riceve clemenza da Trump. La donna ha deciso di mantenere il silenzio davanti al Congresso, alimentando le tensioni tra politica e media negli Stati Uniti.

Ghislaine Maxwell torna al centro del caso Epstein e lo fa con una mossa che riaccende tensioni politiche e mediatiche negli Stati Uniti. L’ex collaboratrice e complice di Jeffrey Epstein, oggi 64enne, ha chiesto formalmente la clemenza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di accettare di testimoniare davanti al Congresso. Maxwell sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori, inflitta per il ruolo avuto nel sistema costruito dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. Convocata per fornire chiarimenti su relazioni, contatti e dinamiche interne alla rete di Epstein, si è però avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande dei parlamentari statunitensi. 🔗 Leggi su Panorama.it

