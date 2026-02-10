Epstein e la pista italiana | la ragazza matta che lui accusò di tradimento Lei rispose | Io e te siamo abituati a dire bugie a tutti

Jeffrey Epstein torna al centro delle indagini, questa volta coinvolgendo una ragazza italiana che lui accusò di tradimento. Lei rispose con parole dure: “Io e te siamo abituati a dire bugie a tutti”. Mentre i riflettori si concentrano sui rapporti passati, emergono nuove testimonianze e messaggi che svelano un lato nascosto di quella vicenda. Un compleanno particolare, con un messaggio rivolto a Epstein, riaccende i sospetti e apre nuovi scenari sull’intera vicenda.

“Buon compleanno” e “Jeffrey, non dimenticare che da adesso in poi tu hai una ragazza italiana matta che ci sarà sempre per te, con Amore”. Si conclude così la lunga lettera di auguri inviata ad Epstein il 20 gennaio 2015 e che porta i contenuti dei Files dritti in Italia. Ma chi fosse esattamente questa “crazy Italian girlfriend” non è dato sapere perchè la firma ed il volto della giovane sono ampiamente coperti dalla necessità di proteggerne l’identità e la privacy. Il testo, raccolto tra i 3.959 che rispondono alla ricerca dal titolo “Italy” nei Files, è accompagnato da una foto che sarebbe stata allegata e che mostra, nelle uniche parti riconoscibili, una figura in piedi, in posa davanti al Colosseo che sembra reggere un copricapo sulla testa, a giudicare dalla posizione assunta dal braccio destro, mentre con l’altra mano tiene il manico rigido di una borsetta nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

