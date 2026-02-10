Entrerà nella bacheca dei grandi dell’Arezzo

L’Arezzo si prepara a celebrare un suo protagonista. Già quando lo vedevano giocare in Serie D, molti tifosi e addetti ai lavori pensavano che quel ragazzo avrebbe potuto fare il salto di qualità. Ora, finalmente, il suo nome entra nella bacheca dei grandi, e tutti aspettano di vederlo crescere ancora di più.

Già quando lo vedevo in Serie D, mi sembrava impossibile non immaginarlo presto su palcoscenici più alti. Una vera trazione anteriore per qualsiasi squadra: strappi devastanti, potenza pura, progressioni che spaccano le partite. Una forza che nasce da un fisico da robot indistruttibile. Sì, parlo di Emiliano Pattarello. Ricordo ancora Mister Giovanni Indiani che, a una sua esclamazione in allenamento, lo minacciò scherzosamente di trovarsi un’altra squadra se avesse ripetuto certe cose. Ma Emiliano rispose sul campo: a Ponsacco e a Livorno diede dimostrazione di doti enormi, di un potenziale fuori categoria. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Entrerà nella bacheca dei grandi dell’Arezzo Approfondimenti su Arezzo Seried Taser, svolta definitiva in Comune: entrerà nella dotazione dei ghisa, arriva il via libera della Giunta dopo 6 mesi di sperimentazione La Giunta di Milano ha approvato ufficialmente l’uso dei taser per i vigili urbani. Volantino anti-Meloni nella bacheca degli studenti, la protesta a scuola: “È propaganda” Questa mattina a Ferrara gli studenti hanno trovato un volantino contro la presidente Meloni affisso nella bacheca della scuola. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Arezzo Seried Argomenti discussi: Shakira entra nel Guinness World Records con un tour da 500 milioni di dollari; Bacheca annunci calcio in Italia; Coppa Italia, la Consoli contro Pordenone a caccia della finale; La società di produzione 'Miraculous' ZAG nomina Rémi Guerin responsabile dello studio. «Familia» di Francesco Costabile non entrerà nella cinquina degli Oscar per i film stranieriFamilia di Francesco Costabile, candidato dall’Italia nella corsa all’Oscar per il miglior film internazionale, non ha superato la prima selezione dell’Academy. Il film infatti non è entrato nella ... corriere.it Immaginare che Max #Allegri - allenatore con 6 scudetti in bacheca - passi le sue giornate a segnalare account Twitch è il picco massimo di egocentrismo social. Un bel banchetto reale andrebbe organizzato il giorno in cui questo ragazzo tornerà a mettere pi - facebook.com facebook

