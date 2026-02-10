Entra in ascensore con un sacco pieno di palloncini | la cabina prende fuoco improvvisamente Panico all’interno

Un incidente ha scatenato il panico in un ascensore di Mumbai. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui la cabina si infiammava improvvisamente, con dentro tre persone. Uno di loro, con un sacco pieno di palloncini, è rimasto intrappolato mentre le fiamme si sono sprigionate all’improvviso. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma la scena ha spaventato tutti i presenti.

Attimi di panico in un ascensore di Mumbai. Le telecamere di videosorveglianza hanno catturato il momento in cui la cabina è avvolta dalle fiamme con all'interno tre persone. Nella clip si vede prima entrare una donna con una piccola valigia, poi un uomo che fa entrare un sacco pieno di palloncini. Pochi secondi dopo, mentre una terza persona prova a entrare, i palloncini esplodono all'improvviso scatenando una fiamma violenta che avvolge tutta la cabina. Come si vede dalle immagini, tutte le persone all'interno sembrano riuscire a mettersi in salvo. Un incidente spaventoso si è verificato il 2 febbraio 2026 all'interno di un ascensore dell'Anmol Tower, a Goregaon West, Mumbai, in India.

