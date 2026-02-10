Enjoy Dolce Frutta protagonista a Fruit Logistica grande partecipazione e forte interesse del pubblico

La partecipazione di Enjoy Dolce Frutta a Fruit Logistica 2026 si è conclusa con successo. La fiera, che si è svolta dal 4 al 6 febbraio a Berlino, ha attirato molte persone e ha mostrato un forte interesse per i prodotti dell’azienda. I visitatori hanno avuto modo di scoprire le novità e assaggiare le fragole e le frutta fresca che l’azienda ha portato all’evento. È stata una tre giorni intensa, con tanti incontri e scambi di idee tra gli operatori del settore.

Si è conclusa con grande successo la partecipazione di Enjoy Dolce Frutta a Fruit Logistica 2026, svoltosi dal 4 al 6 febbraio a Berlino. Lo spazio espositivo (nella hall 2.2, stand B16) ha registrato un’elevata affluenza di visitatori, confermando l’interesse crescente verso la frutta fresca europea e contribuendo in modo significativo all’obiettivo della campagna: promuovere il consumo di frutta dell’Unione europea presso il pubblico italiano e tedesco. Durante i tre giorni di fiera, numerosi operatori del settore, buyer e consumatori hanno potuto partecipare alle degustazioni preparate sul posto dallo chef Mario Musci, noto per la sua capacità di valorizzare gli ingredienti rispettando essenza e stagionalità.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Enjoy Dolce Frutta Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit Logistica Questa mattina, nella fiera Fruit Logistica di Berlino, Enjoy Dolce Frutta ha preso posto nella vetrina principale. Gusto, salute e sostenibilità, Enjoy Dolce Frutta promuove la frutta fresca Ue La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Enjoy Dolce Frutta Argomenti discussi: Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit Logistica; Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit Logistica; Fruit Logistica 2026 Cirielli all’Italian Fruit Village | Vetrina internazionale per l’ortofrutta campano. Enjoy Dolce Frutta in vetrina al Fruit LogisticaDal 4 al 6 febbraio nella hall 2.2 stand b16 Enjoy Dolce Frutta è protagonista al Fruit Logistica di Berlino . myfruit.it Enjoy Dolce Frutta a Fruit LogisticaDal 4 al 6 febbraio nella Hall 2.2 stand B16 Enjoy Dolce Frutta sarà protagonista al Fruit Logistica di Berlino. myfruit.it Enjoy Dolce Frutta (@enjoydolcefrutta) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.