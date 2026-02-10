Endrick tornerà al Real Madrid a fine stagione | l' agente conferma la decisione

Endrick tornerà al Real Madrid a fine stagione. La notizia arriva direttamente dall’agente del giovane talento brasiliano, che ha confermato la decisione. Dopo aver trascorso un periodo in Ligue 1, Endrick tornerà in Spagna per continuare la sua crescita con i Blancos. La squadra sembra puntare molto su di lui, e ora si attende il suo ritorno, previsto per la fine dell’anno.

Endrick, talento brasiliano in rapida ascesa, sta vivendo un periodo di sviluppo significativo con un’esperienza in Ligue 1 che gli permette di affinare minutaggio e rendimento in un contesto competitivo. L’agente del giocatore ha chiarito i contorni della situazione: al termine della stagione Endrick tornerà al Real Madrid, senza alcuna opzione di riscatto nel prestito. L’esito della prima parte dell’operazione viene quindi confermato senza tentennamenti, delineando una roadmap definita per il futuro immediato del giovane attaccante. In Francia, l’esordio dell’attaccante è stato accompagnato da prestazioni immediatamente incisive: un assist al debutto contro Brest e una successive tripletta contro Metz hanno rafforzato l’idea di un impatto concreto nel campionato e hanno alimentato discussioni sul potenziale di trattenimento oltre la durata del prestito. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

