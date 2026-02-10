Endas Collini e Senni ai vertici nazionali Buoni riscontri dai campionati italiani indoor

Sabato e domenica l’Atletica Endas Cesena ha fatto il pieno di risultati positivi. I nostri atleti sono salita sul podio ai Campionati Italiani Indoor, mentre i vertici nazionali, come Collini e Senni, hanno iniziato a lavorare insieme per rafforzare il movimento. Un fine settimana che ha mostrato il buon stato di salute della società e la crescita degli atleti.

È stato un fine settimana ricco di impegni e di buoni riscontri per l' Atletica Endas Cesena, protagonista su più fronti tra Campionati Italiani Indoor e meeting regionali e interregionali. Al PalaCasali di Ancona è andato in scena il primo weekend dei Campionati Italiani Indoor riservati alle categorie Junior e Promesse. Nei 60 ostacoli, buone prestazioni per le portacolori cesenati: tra le Junior Angelica Collini ha chiuso con un significativo quindicesimo posto nazionale, mentre nella categoria Promesse Giulia Senni ha conquistato la sedicesima posizione in Italia, confermandosi tra le migliori specialiste della sua fascia d'età.

