Empoli a caccia di punti Davanti Fila insidia Nasti Al ’centro’ nuove scelte

Empoli si prepara alla partita contro la Juve Stabia, con l’obiettivo di tornare a vincere e ritrovare i tre punti che mancano da oltre un mese. La squadra di casa punta a confermare le buone prestazioni contro Modena e Palermo, sperando che questa volta il risultato finale premi gli sforzi. La settimana sarà decisiva per le scelte dell’allenatore, che dovrà decidere anche chi insidiare Nasti in attacco. La sfida si avvicina e i tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere i propri.

di Simone Cioni EMPOLI Pochi giorni per preparare al meglio la gara contro la Juve Stabia, una sfida importante in cui l' Empoli dovrà da un lato confermare le due buone prestazioni contro Modena e Palermo e dall'altro tornare a fare punti, meglio se tre visto che mancano dalla trasferta di Cesena di un mese fa (in casa addirittura da oltre due mesi, dal 5-0 contro il Bari del 29 novembre). Domani contro la Juve Stabia saranno tre le defezioni, visto che a Moruzzi e Bianchi, già assenti a Palermo per problemi muscolari, si è aggiunto anche Ghion. Il centrocampista ex Sassuolo è infatti uscito qualche minuto prima del triplice fischio finale al Barbera lamentando un fastidio alla coscia destra.

