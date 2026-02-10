Emma Marrone la casa nel centro di Roma | il salotto ?musicale? la cucina salvia la parete di dischi il vecchio jukebox l' armadio vetrina

Emma Marrone torna a far parlare di sé, questa volta tra le mura di casa a Roma. La cantante salentina ha mostrato alcuni dettagli della sua abitazione nel centro della città, tra il salotto con il jukebox, la cucina con le pareti verdi e l’armadio vetrina pieno di vestiti. Nei giorni scorsi, Emma è stata ospite di Taratata, il programma di Paolo Bonolis, dove ha esibito la sua musica e condiviso qualche aneddoto sulla sua vita.

Emma Marrone torna protagonista in tv. La cantante salentina è tra gli ospiti di Taratata, lo storico programma musicale condotto da Paolo Bonolis, in onda su Canale 5 il 9 febbraio. Tra musica e spettacolo, la cantante racconta aneddoti della sua carriera e della sua vita, che ha trovato un punto fermo in una casa nel centro di Roma. Chi è Emma nasce a Firenze il 25 maggio 1984, ma cresce ad Aradeo (Lecce) dove coltiva la passione per la musica. La eredita dal padre Rosario con cui si esibisce in alcuni locali. Dopo il diploma al Liceo Classico, lavora per tre anni come commessa, ma la passione per il canto è forte. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Emma Marrone, la casa nel centro di Roma: il salotto ?musicale?, la cucina salvia, la parete di dischi, il vecchio jukebox, l'armadio vetrina Approfondimenti su Emma Marrone Melissa Satta compie 40 anni. L'attico in centro a Milano: il salotto con la libreria a parete, la camera da letto bianc e, la maxi cabina armadio Oggi Melissa Satta festeggia 40 anni. Marina La Rosa, l'attico nel centro di Roma: la cucina nera, l'angolo per la ceramica, il letto shabby chic, il grammofono e la parete di libri Marina La Rosa, all’attico nel centro di Roma, offre un ambiente unico con una cucina nera, un angolo dedicato alla ceramica, un letto shabby chic, un grammofono e una parete di libri. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Emma Marrone Argomenti discussi: Emma Marrone, la casa nel centro di Roma: il salotto musicale, la cucina salvia, la parete di dischi, il vecchio jukebox, l'armadio...; Emma Marrone, la casa nel centro di Roma: il salotto musicale, la cucina salvia, la parete di dischi, il vecchio jukebox, l'armadio...; Emma Marrone: Stefano De Martino è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, ma non ci tornerei. Non è la prima storia che finisce...; Notte di follie per Emma, Giorgia ed Elisa. 'Ma cosa hanno combinato?'. Le foto parlano chiaro. Emma Marrone, la casa nel centro di Roma: il salotto musicale, la cucina salvia, la parete di dischi, il vecchio jukebox, l'armadio vetrinaEmma Marrone torna protagonista in tv. La cantante salentina è tra gli ospiti di Taratata, lo storico programma musicale condotto da Paolo ... msn.com Dove vive Emma Marrone, la nuova casa a Milano dal design ricercatoLa cantante pugliese qualche anno fa ha comprato una casa bellissima nel cuore della capitale lombarda, per lei è stato un passo importante ... tpi.it Emma Marrone facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.