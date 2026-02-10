Emergenza maltempo e Niscemi Schifani nomina Alongi coordinatore | i compiti previsti dall’ordinanza

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha scelto Duilio Alongi come coordinatore per l’emergenza maltempo a Niscemi. Alongi si occuperà di coordinare tutte le forze in campo, regionali e non, per gestire le conseguenze del ciclone Harry e della frana che ha colpito il paese. La nomina arriva in un momento di grande attività sul territorio, con le autorità che cercano di mettere in campo tutte le risorse necessarie per aiutare la comunità.

Il presidente della Regione Siciliana e commissario delegato per l'emergenza nazionale Renato Schifani ha nominato il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico Duilio Alongi responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori e di tutte le strutture, regionali e non, che stanno lavorando per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della frana di Niscemi. Tra i compiti che il nuovo coordinatore dovrà svolgere, secondo l'ordinanza firmata da Schifani, ci sono quelli di predisporre entro trenta giorni un Piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione del capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, e un Piano dei lavori di somma urgenza e di acquisizione di forniture e servizi, la cui copertura può essere assicurata con fondi regionali, per eliminare ogni situazione di pericolo attuale o potenziale.

