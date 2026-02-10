Emergenza clochard a Lecco Non c’è più posto per accogliere

La situazione dei senzatetto a Lecco diventa sempre più difficile. Alla Casa della carità non ci sono più posti disponibili, e le persone che vivono per strada devono affrontare il freddo e la pioggia senza un rifugio sicuro. La città si trova davanti a un problema urgente che richiede risposte immediate.

Fa ancora freddo, spesso piove, l'umidità penetra nelle ossa. Alla Casa della carità di Lecco non c'è più un posto libero. Tutti i letti e tutte le stanze sono occupati da senza dimora più fragili e a rischio, che probabilmente non sopravviverebbero a notti all'addiaccio, sotto qualche portico, in ripari di fortuna, con un cartone come materasso. In molti ogni giorno bussano alle porte della struttura di via San Nicolò per chiedere accoglienza, purtroppo però non c'è spazio sufficiente per tutti. Gli operatori della Caritas che se ne occupano devono così scegliere chi può entrare e chi no per dare la precedenza a chi si trova in condizioni più precarie.

