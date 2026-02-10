Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria su Gauff | Sono riuscita a studiare il suo gioco la stagione è lunga

Elisabetta Cocciaretto prosegue la sua corsa a Doha. Dopo aver passato il primo turno come lucky loser, oggi ha sconfitto Gauff in una partita che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. La giovane tennista italiana ha spiegato di aver studiato bene il gioco dell’avversaria e di essere pronta a continuare la stagione con fiducia.

Prosegue il percorso di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Doha 2026. L'italiana, dopo essere entrata in tabellone come lucky loser ed aver superato il primo turno, ha oggi ottenuto uno dei successi più importanti della sua carriera. La marchigiana è infatti riuscita a sconfiggere Coco Gauff per 6-4 6-2, strappando il pass per gli ottavi di finale con una prestazione sublime. Per l'azzurra si tratta della terza vittoria in carriera contro una top 10, la prima contro l'americana numero 5 del ranking. Il percorso della 25enne di Ancona nel torneo qatariota proseguirà ora con una sfida ad un'altra statunitense.

