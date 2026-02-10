Elezioni Fratelli d' Italia a Roma con Donzelli e Meloni | Piena fiducia nella candidatura di Boscagli

Questa mattina a Roma, presso la sede nazionale di Fratelli d’Italia, si è tenuto un incontro tra Giovanni Donzelli e Giorgia Meloni. I due hanno confermato la fiducia nella candidatura di Boscagli alle prossime elezioni amministrative a Lecco. Nessun passo indietro, solo sostegno deciso alla lista ufficiale del partito.

All'interno della sede nazionale del partito tutti i consiglieri comunali, Maccari, Negri e la dirigenza lecchese. "Sostegno nazionale testimonia importanza strategica di Lecco. Alternativa credibile all'amministrazione Gattinoni" Si è svolto oggi, presso la sede nazionale di Fratelli d'Italia, un incontro con Giovanni Donzelli e Arianna Meloni dedicato alla situazione politica lecchese e alle prossime elezioni amministrative. Hanno partecipato all'incontro tutti i consiglieri comunali di Lecco di Fratelli d'Italia, il segretario regionale Carlo Maccari, il segretario provinciale Alessandro Negri, il vice segretario provinciale, il segretario cittadino di Lecco e il responsabile agli enti locali.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

