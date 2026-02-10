Elezioni Fratelli d' Italia a Roma con Donzelli e Meloni | Piena fiducia nella candidatura di Boscagli

Questa mattina a Roma, presso la sede nazionale di Fratelli d’Italia, si è tenuto un incontro tra Giovanni Donzelli e Giorgia Meloni. I due hanno confermato la fiducia nella candidatura di Boscagli alle prossime elezioni amministrative a Lecco. Nessun passo indietro, solo sostegno deciso alla lista ufficiale del partito.

All'interno della sede nazionale del partito tutti i consiglieri comunali, Maccari, Negri e la dirigenza lecchese. "Sostegno nazionale testimonia importanza strategica di Lecco. Alternativa credibile all'amministrazione Gattinoni" Si è svolto oggi, presso la sede nazionale di Fratelli d'Italia, un incontro con Giovanni Donzelli e Arianna Meloni dedicato alla situazione politica lecchese e alle prossime elezioni amministrative. Hanno partecipato all'incontro tutti i consiglieri comunali di Lecco di Fratelli d'Italia, il segretario regionale Carlo Maccari, il segretario provinciale Alessandro Negri, il vice segretario provinciale, il segretario cittadino di Lecco e il responsabile agli enti locali.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Fratelli d Italia roma

Sabato, il gazebo di Fratelli d’Italia a Lecco ha accolto numerosi cittadini interessati a confrontarsi con i rappresentanti del partito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fratelli d Italia roma

Argomenti discussi: Dopo Vannacci, il bivio di Meloni tra destra estrema e nuova Dc; Elezioni Roma 2027, Calenda asso nella manica di Meloni. La smentita: Fantasie; Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; Programmi e candidati in alto mare, strappo in Fratelli d’Italia: si dimette il direttivo.

Fratelli d'Italia propone agli alleati: nomine Estra e società partecipate dopo l'elezione del sindacoI meloniani sarebbero orientati a spostare le scadenze per evitare pressioni nella complessa fase di scelta del candidato e pre elettorale ... corrierediarezzo.it

Salerno. Elezioni comunali 2026, primo vertice provinciale del Centrodestra: Avanti unitiStampa Oggi pomeriggio, nella sede della Federazione di Fratelli d’Italia a Salerno, si sono riuniti i vertici provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc per discutere de ... salernonotizie.it

Lo rende noto l'avvocato Michele Iannotta che ha lasciato Fratelli d'Italia, dov'era stato candidato alle elezioni comunali del 2022, per seguire l'ex Generale nel suo nuovo progetto politico - facebook.com facebook