Economia di prossimità e coesione sociale | nasce l' Emporio di Comunità a Bellosguardo

L’Emporio di Comunità a Bellosguardo apre i battenti. Si tratta di un nuovo progetto pensato per rafforzare la coesione sociale e sostenere le famiglie nei piccoli comuni. Gli amministratori locali hanno deciso di intervenire direttamente, creando un punto di riferimento per i cittadini che affrontano difficoltà. La sfida è offrire servizi essenziali e promuovere l’economia di prossimità, in un territorio dove spesso manca tutto. Così, con questa iniziativa, si cerca di dare una mano concreta alle comunità e di mantenere vive le relazioni tra le persone.

Nei piccoli Comuni gli amministratori sono chiamati ad ingegnarsi, talvolta ad assolvere anche funzioni imprenditoriali, o quantomeno ad avere una visione in questa direzione, per sopperire alla carenza di servizi e per rilanciarne le condizioni socioeconomiche. É il principio costituzionale dato.

