Eccellenza Bilò | Montefano bene a Civitanova

"Sono più che soddisfatto per la grande prova di maturità offerta dal mio Montefano a Civitanova ". Lorenzo Bilò, tecnico dei viola, parla del pareggio colto al Polisportivo. "È il sesto risultato utile di fila - rileva il tecnico – pur avendo giocato contro squadre di valore e su campi difficili, come quello di Civitanova dove abbiamo chiuso con cinque under in campo". Nelle ultime tre gare il Montefano è passato in vantaggio ma ha poi pareggiato con Urbania, Urbino e Civitanovese. "Questo significa che non siamo ancora pronti per stare agganciati al treno di testa". Ma è anche vero che i viola si sono presentati al via con altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

