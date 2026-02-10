Eccellenza Bilò | Montefano bene a Civitanova
Lorenzo Bilò, allenatore del Montefano, si dice soddisfatto dopo il pareggio conquistato a Civitanova. Il tecnico dei viola commenta con entusiasmo la prestazione della sua squadra, definendola una vera prova di maturità. La partita si è conclusa senza vincitori né vinti, ma Bilò sottolinea come i suoi abbiano dimostrato carattere e determinazione.
"Sono più che soddisfatto per la grande prova di maturità offerta dal mio Montefano a Civitanova ". Lorenzo Bilò, tecnico dei viola, parla del pareggio colto al Polisportivo. "È il sesto risultato utile di fila - rileva il tecnico – pur avendo giocato contro squadre di valore e su campi difficili, come quello di Civitanova dove abbiamo chiuso con cinque under in campo". Nelle ultime tre gare il Montefano è passato in vantaggio ma ha poi pareggiato con Urbania, Urbino e Civitanovese. "Questo significa che non siamo ancora pronti per stare agganciati al treno di testa". Ma è anche vero che i viola si sono presentati al via con altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
