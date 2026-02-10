È stato Marco Garlasco | il suo nome in un biglietto anonimo poi le intercettazioni Chi è

A Garlasco torna a parlare il caso di Chiara Poggi, dopo diciassette anni. Un biglietto anonimo con scritto “È stato Marco” riaccende i sospetti e riporta in primo piano la pista che coinvolge il fidanzato della vittima. Le intercettazioni emerse di recente svelano nuovi dettagli e fanno riemergere dubbi mai del tutto chiariti. La vicenda torna sotto i riflettori, lasciando aperti ancora alcuni interrogativi sulla verità dietro quella tragica notte.

Un dettaglio rimasto nell’ombra per oltre diciassette anni torna oggi a farsi strada nel racconto del delitto di Chiara Poggi, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando l’attenzione su nomi e legami che sembravano ormai cristallizzati nella memoria collettiva. È un particolare emerso solo ora, ma che affonda le radici nell’autunno del 2007, quando il dolore della famiglia era ancora crudo e il paese di Garlasco viveva giorni sospesi tra sgomento e incredulità. L’8 ottobre di quell’anno, sulla cappella del cimitero dove Chiara è sepolta, venne trovato un biglietto anonimo. Un foglio semplice, apparentemente insignificante, che però conteneva un’accusa diretta e sconvolgente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina a Garlasco si torna a parlare della vicenda di Chiara Poggi, in particolare del biglietto anonimo trovato nel 2007 al cimitero.

La presenza di un nome nel biglietto anonimo trovato sulla cappella di Chiara Poggi riaccende le indagini.

Caso Garlasco: Sempio era in contatto con i Carabinieri Intercettazione INEDITA

