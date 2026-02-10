È stato Marco Garlasco | il suo nome in un biglietto anonimo poi le intercettazioni Chi è
A Garlasco torna a parlare il caso di Chiara Poggi, dopo diciassette anni. Un biglietto anonimo con scritto “È stato Marco” riaccende i sospetti e riporta in primo piano la pista che coinvolge il fidanzato della vittima. Le intercettazioni emerse di recente svelano nuovi dettagli e fanno riemergere dubbi mai del tutto chiariti. La vicenda torna sotto i riflettori, lasciando aperti ancora alcuni interrogativi sulla verità dietro quella tragica notte.
Un dettaglio rimasto nell’ombra per oltre diciassette anni torna oggi a farsi strada nel racconto del delitto di Chiara Poggi, riaccendendo interrogativi mai sopiti e riportando l’attenzione su nomi e legami che sembravano ormai cristallizzati nella memoria collettiva. È un particolare emerso solo ora, ma che affonda le radici nell’autunno del 2007, quando il dolore della famiglia era ancora crudo e il paese di Garlasco viveva giorni sospesi tra sgomento e incredulità. L’8 ottobre di quell’anno, sulla cappella del cimitero dove Chiara è sepolta, venne trovato un biglietto anonimo. Un foglio semplice, apparentemente insignificante, che però conteneva un’accusa diretta e sconvolgente.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco e la storia del biglietto anonimo al cimitero: «Ad uccidere Chiara è stato Marco»
Chi è Marco Panzarasa, il nome citato nel biglietto anonimo su Chiara Poggi e finito negli atti delle nuove verifiche
Caso Garlasco: Sempio era in contatto con i Carabinieri Intercettazione INEDITA
