“E se facessi un tour?“ Maurizio Merluzzo lo ha fatto e stasera alle 21 farà tappa al teatro Fraschini con il suo nuovo spettacolo che fonde doppiaggio, ironia, intrattenimento e motivazione. Con la sua voce inconfondibile, racconta aneddoti divertenti e retroscena del mondo del doppiaggio, alternando sketch comici a riflessioni ispiratrici. Attraverso esperienze personali e momenti interattivi, Merluzzo noto doppiatore italiano, youtuber che ha recentemente intrapreso la carriera di wrestler, coinvolge il pubblico in un viaggio emozionante e motivante, celebrando la passione e l’autenticità. Giovedì alle 20,30, invece, la basilica di San Michele Maggiore ospiterà “Sia Laudato San Francesco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"E se facessi un tour?". Merluzzo al Fraschini

