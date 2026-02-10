E’ possibile trasferire l’America’s Cup a Pozzuoli?

Il presidente dell’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute ha scritto all’assessora all’ambiente della Regione Campania e al sindaco di Manzoni. Nella PEC, ha chiesto dettagli sulle operazioni di bonifica dell’area ex Sofer, perché si valuta se possa ospitare l’America’s Cup. La questione resta aperta, mentre le autorità attendono risposte ufficiali.

Ha segnalato che la Giunta regionale, con delibera n. 831 del 26122017, ha inserito nella tabella 7 tra i siti contaminati quello di Waterfront ex Sofer di Via Fasano, con l’indicazione dei materiali contaminanti e dell’analisi di rischio approvata. “Cosa e’ stato fatto? Alla Società è stato fissato un termine per la bonifica? Ed in assenza –ha chiesto Di Francia- come si intende procedere anche in danno?”. Nella stessa pec il Presidente dell’OTAS ha ricordato che in quella fabbrica sono morti tantissimi operai di mesotelioma in quanto hanno lavorato con ‘amianto non in condizioni di sicurezza.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

L’America’s Cup 2027 si avvicina e Alinghi è pronta a tornare in scena, grazie alla nuova regola sugli stranieri.

