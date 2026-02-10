È nato il comitato civico Si riforma sostenuto dall' Aiga | a guidarlo è l' avvocato Francesco Di Tonto

Il nuovo comitato, a favore del sì, si pone come obiettivo di informare e rendere partecipi i cittadini in vista del referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo A Pescara è nato il comitato civico “Si riforma” a sostegno del “sì” al referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo. Coordinatore è l’avvocato Francesco Di Tonto, già presidente della sezione territoriale Aiga dal 2023 al 2025 e attualmente coordinatore di dipartimento nella Fondazione Tommaso Bucciarelli di Roma. “Il nuovo comitato nasce – si legge nella nota - con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza uno spazio di approfondimento chiaro e accessibile sulla proposta di riforma costituzionale, con particolare attenzione ai ‘non addetti ai lavori’”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara Referendum

A Rieti nasce un Comitato civico che si oppone alla riforma della giustizia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pescara Referendum

Argomenti discussi: Referendum giustizia, Cavo: È nato il comitato ligure di Noi Moderati per il Sì; Avvocati per il 'No', è nato il comitato; Un comitato per salvare l’Archivio di Stato; ENNA. Referendum Giustizia. E’ nato il comitato provinciale per il NO.

È nato il comitato civico Si riforma sostenuto dall'Aiga: a guidarlo è l'avvocato Francesco Di TontoIl nuovo comitato, a favore del sì, si pone come obiettivo di informare e rendere partecipi i cittadini in vista del referendum costituzionale del 22 e del 23 marzo ... ilpescara.it

Referendum giustizia, Cavo: È nato il comitato ligure di Noi Moderati per il SìNelle ultime ore c’è stato un colpo di scena: l’ufficio del referendum della Corte di Cassazione ha ammesso il quesito referendario sulla separazione delle carriere presentato dal comitato dei 15 vol ... primocanale.it

Fiocco azzurro in casa AIGA Pistoia! È nato Zeno, figlio del nostro Tesoriere di sezione Luca Negretti e della compagna Marta! Ai neo genitori i più sinceri e affettuosi auguri da parte della sezione e un benvenuto al nostro più piccolo socio! - facebook.com facebook