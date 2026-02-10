Adesso tutti a fare la spesa al supermercato del Gruppo Masio di Bergamo. È la seconda conseguenza, dopo la perdita di punti in classifica, per i giocatori di Bergamo-Vuelle. La squadra cerca di reagire dopo le recenti difficoltà e i giocatori sono sotto pressione. La situazione si fa complicata, anche se ancora non si sa quanto i punti sottratti peseranno sulla classifica finale.

E adesso tutti a fare la spesa al supermercato del Gruppo Masio di Bergamo: è la seconda conseguenza, anche questa non banale, dopo quella dei punti sottratti in classifica a chi li aveva conquistati sul campo. Perché sul mercato piombano all’improvviso una decina di buoni - in alcuni casi ottimi - giocatori a disposizione dei club più ricchi. Scafati ha già praticamente in pugno Mattia Udom (con un ingaggio da americano) e sta pensando se correre il rischio di sostituire Caleb Walker con D’Angelo Harrison, di cui coach Vitucci si fida ciecamente, avendolo già avuto prima a Brindisi e poi a Treviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E adesso è caccia ai fuoriusciti da Bergamo Vuelle su Nobili, Loro fra Verona e Cividale

LA NUOVA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO L'ESCLUSIONE DI BERGAMO. Intanto poco fa la Fortitudo ha vinto a Torino e raggiunge il gruppo formato da Pesaro, Rimini, Cividale e Brindisi. Domani è il turno della Vuelle che affronterà in trasferta Cento. #F facebook