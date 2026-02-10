Dussmann Service porta il carnevale nelle scuole di Levate

Dussmann Service ha portato il Carnevale nelle scuole di Levate. L’azienda ha deciso di proporre un menù speciale nelle mense scolastiche, ispirato ai colori e ai sapori della festa più amata dai bambini. L’iniziativa ha coinvolto le scuole del comune, portando un tocco di allegria e festa tra i tavoli dei più piccoli.

Dussmann Service ha promosso un'iniziativa sul territorio di Levate, comune italiano in provincia di Bergamo, portando sulle tavole delle mense scolastiche del comune, un menù speciale ispirato ai colori e ai sapori di una delle feste più amate dai bambini, il Carnevale. Ogni giorno, nelle scuole di Levate, vengono preparati circa 170 pasti, con una proposta alimentare che mette al centro la qualità delle materie prime e il rispetto delle linee guida nutrizionali. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di assaporare pietanze diverse dal consueto menù settimanale, pensate per rendere il momento del pranzo un'occasione di festa e condivisione.

