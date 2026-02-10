Due lupi investiti e uccisi da un treno in Abruzzo

Due lupi sono stati investiti e uccisi da un treno tra Teramo e Giulianova. L’incidente è avvenuto a Villa Pavone, tra il capoluogo e San Nicolò-Castellalto, sul tratto ferroviario al chilometro 23. Un fatto che preoccupa chi si occupa di tutela ambientale e fauna selvatica.

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati travolti e uccisi dal treno in servizio sulla tratta Teramo-Giulianova, a Villa Pavone, nella zona tra il capoluogo e la fermata di San Nicolò-Castellalto, all'altezza del chilometro ferroviario 23, come riporta l'Ansa. A occuparsi delle operazioni di recupero delle carcasse dei due animali è stato il personale del Servizio Veterinario della Asl di Teramo, assieme a quello di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e dal vicecommissario della polizia locale Vincenzo Calvarese. Il traffico ferroviario è stato momentaneamente interrotto per il tempo necessario a rilievi e rimozione delle cacasse.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Due lupi, un maschio e una femmina, sono stati investiti e uccisi da un treno sulla linea che collega Teramo a Giulianova.

Due lupi sono stati investiti questa mattina sui binari tra Teramo e i paesi vicini.

