Droga soldi e armi tra Novate Milanese e Cormano la Polizia arresta 3 italiani e un albanese – VIDEO

La Polizia di Milano ha arrestato quattro persone tra Novate Milanese e Cormano. Tre sono italiani, due uomini e una donna, e uno è un albanese. Sono accusati di aver detenuto droga, soldi e armi con l’intenzione di spacciare. L’operazione è arrivata dopo accurate verifiche e controlli nelle zone interessate. Ora sono in carcere in attesa di processo.

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, entrambi italiani con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Novate Milanese.

Una tranquilla giornata si trasforma in un blitz delle forze dell'ordine, che sorprendono una famiglia coinvolta in attività illecite.

