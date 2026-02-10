Droga soldi e armi tra Novate Milanese e Cormano la Polizia arresta 3 italiani e un albanese – VIDEO

La Polizia di Milano ha messo le mani su un gruppetto di persone accusate di traffico di droga tra Novate Milanese e Cormano. Tre italiani e un albanese sono stati arrestati durante un blitz che ha portato alla scoperta di armi, soldi e sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno fermato due uomini di 43 e 22 anni, una donna di 32 e un giovane albanese di 26 anni. Ora sono in cella in attesa di essere ascoltati.

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni, entrambi italiani con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Novate Milanese.

