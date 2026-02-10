Droga nello zaino arrestato 36enne a Lauria Sostanza destinata al Cosentino

La Guardia di Finanza ha arrestato un 36enne originario del Gambia a Galdo di Lauria, in provincia di Potenza. Durante un controllo, i finanzieri hanno trovato circa 100 grammi di hashish nello zaino dell’uomo. La sostanza era destinata al Cosentino, secondo quanto emerso dalle indagini. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di giudizio.

Un uomo di 36 anni, originario del Gambia, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Galdo di Lauria, in provincia di Potenza, per detenzione di circa 100 grammi di hashish. L’arresto, avvenuto nella giornata di oggi, 10 febbraio 2026, fa parte di un’operazione volta a contrastare il traffico di stupefacenti e la sostanza era presumibilmente destinata alle piazze di spaccio di un comune della provincia di Cosenza, dove l’uomo risiede. Il valore stimato dello stupefacente sequestrato ammonta a circa 1500 euro. L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Potenza, si è conclusa con l’arresto in flagranza di reato del cittadino gambiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

