Dragon Ball il partner creativo di Akira Toriyama racconta come ha dato vita all' RPG più amato in Giappone

Un nuovo capitolo sulla nascita di Dragon Quest svela come il gioco sia nato dall'incontro tra la creatività di Akira Toriyama e l’idea di un team di sviluppatori. Prima di diventare un simbolo in Giappone, il videogioco era solo un progetto ambizioso, frutto di fantasia e passione. Ora, raccontano quei creatori, si tratta di un’icona che ha saputo conquistare generazioni.

Prima che diventasse un'istituzione culturale, Dragon Quest è stato un'idea audace, nata dall'incontro tra talento narrativo e immaginazione visiva. Oggi, a distanza di quattro decenni, uno dei suoi creatori sceglie un manga per raccontare come tutto ebbe inizio. A quarant'anni dalla nascita di Dragon Quest, Yuji Hori ripercorre la creazione della storica saga RPG e il sodalizio con Akira Toriyama in un manga autobiografico. Un viaggio tra videogiochi, incontri decisivi e l'eredità di una delle serie più amate del Giappone. Dalla passione ai pixel: la vita di Yuji Hori diventa manga Due anni dopo l'esordio di Dragon Ball, Akira Toriyama incrociò il proprio destino creativo con quello di Yuji Hori, dando vita a quella che sarebbe diventata la saga RPG più amata del Giappone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

