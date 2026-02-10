Dove il tatuaggio fa più male da rimuovere con il laser

La rimozione di un tatuaggio con il laser può essere più complicata e dolorosa a seconda della zona del corpo. Alcune aree sono più sensibili rispetto ad altre, e il dolore durante il trattamento può variare molto da persona a persona. Se pensate di farlo o di aver già tatuaggi su parti delicate, è bene saperlo: non tutte le zone sono uguali, e alcune richiedono più pazienza e attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla grande diffusione dei tatuaggi e dal fatto che li vediamo realizzati su qualsiasi parte del copro sembra che questi non siano dolorosi, ma è davvero così? In realtà, vi sono delle parti del corpo in cui sentire dolore nella realizzazione di un tatuaggio è inevitabile, con l'unica differenza che la percezione può essere diversa da soggetto a soggetto. Il dolore comunque c'è e perciò andiamo a scoprire dove il tatuaggio fa più male, per preparare coloro che decidono di farsi tatuare in certi posti, almeno sanno cosa li aspetta. E soprattutto cosa li aspetta quando lo vogliono far rimuovere dai centri laser specializzati

