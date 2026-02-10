Douglas Luiz ritorno da sogno all’Aston Villa | i numeri dell’ex Juventus nelle prime due partite Cos’è successo

Dopo un inizio promettente, Douglas Luiz si riconferma titolare all’Aston Villa. L’ex Juventus ha giocato due partite e i numeri confermano il suo impatto positivo. Insieme ai compagni, ha mostrato di poter essere una pedina importante nel centrocampo dei Villans. I tifosi sperano che questa continuità porti risultati concreti.

Douglas Luiz, il brasiliano colleziona la seconda titolarità consecutiva in Premier League: i numeri del debutto d'oro lontano dalla Juventus. Mentre la Juventus di Luciano Spalletti si prepara al decisivo scontro di San Siro affidandosi alla solidità di Thuram e Locatelli, dall'Inghilterra arrivano segnali inequivocabili da parte di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, ceduto in prestito dai bianconeri durante la sessione invernale sotto la supervisione dell'AD Damien Comolli, sembra aver ritrovato istantaneamente lo smalto dei tempi migliori nella sua "seconda vita" all' Aston Villa.

