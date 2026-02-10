Dossier Epstein e indagini su Andrea la strategia di Re Carlo | collaborazione totale con le autorità

Re Carlo ha deciso di collaborare con le autorità britanniche sulle indagini che coinvolgono il principe Andrea e il dossier Epstein. La monarchia ha annunciato ufficialmente il massimo coinvolgimento, con il re che fornisce tutte le informazioni necessarie alle forze dell’ordine. La strategia mira a chiarire ogni sospetto e a dimostrare la volontà di trasparenza della famiglia reale.

Re Carlo collabora con la polizia sul ruolo di Andrea di York Il coordinamento tra la monarchia britannica e le. Il coordinamento tra la monarchia britannica e le autorità inquirenti entra in una fase operativa cruciale. Re Carlo III ha ribadito la linea della massima disponibilità istituzionale in merito agli accertamenti della Thames Valley Police che vedono coinvolto Andrea Mountbatten Windsor. Buckingham Palace ha precisato che, pur spettando al diretto interessato rispondere nel merito delle accuse sulla presunta condivisione di dati riservati con Jeffrey Epstein, la struttura reale fornirà ogni supporto necessario agli investigatori.

