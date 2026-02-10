Dopo un quarto di secolo di negoziati l’Unione Europea e il Mercosur
Dopo 25 anni di trattative, l’Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un accordo commerciale. Le due parti hanno raggiunto un’intesa dopo decenni di negoziati, puntando a rafforzare i rapporti economici e aprire nuovi mercati. La firma segna un passo importante per le relazioni tra Europa e Sud America.
– composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – hanno finalizzato un accordo commerciale. L’intesa, siglata nel febbraio 2026, mira a stimolare gli scambi, eliminando dazi per una vasta gamma di prodotti e aprendo nuove opportunità per le imprese europee, con l’Italia tra i principali beneficiari. L’accordo si inserisce in un contesto globale di crescente regionalizzazione del commercio, a seguito di una fase di crisi per il multilateralismo. L’anno 2025 è stato descritto come un periodo difficile per il commercio internazionale, un momento di svolta che ha accelerato la tendenza verso accordi bilaterali e blocchi commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu
L'Unione europea approva l'accordo di libero scambio con il Mercosur
L'Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati.
L'accordo del secolo tra India e Unione europea
L'accordo tra India e Unione europea rappresenta un passo significativo nelle relazioni commerciali e politiche tra le due entità.
Giorgia Meloni ha dichiarato mercoledì (17 dicembre) che sarebbe “prematuro” per l’Unione Europea fi
