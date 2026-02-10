Dopo un quarto di secolo di negoziati l’Unione Europea e il Mercosur

Dopo 25 anni di trattative, l’Unione Europea e il Mercosur hanno firmato un accordo commerciale. Le due parti hanno raggiunto un’intesa dopo decenni di negoziati, puntando a rafforzare i rapporti economici e aprire nuovi mercati. La firma segna un passo importante per le relazioni tra Europa e Sud America.

– composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay – hanno finalizzato un accordo commerciale. L'intesa, siglata nel febbraio 2026, mira a stimolare gli scambi, eliminando dazi per una vasta gamma di prodotti e aprendo nuove opportunità per le imprese europee, con l'Italia tra i principali beneficiari. L'accordo si inserisce in un contesto globale di crescente regionalizzazione del commercio, a seguito di una fase di crisi per il multilateralismo. L'anno 2025 è stato descritto come un periodo difficile per il commercio internazionale, un momento di svolta che ha accelerato la tendenza verso accordi bilaterali e blocchi commerciali.

L’Unione europea ha approvato il nuovo accordo di libero scambio con il Mercosur, dopo oltre venticinque anni di negoziati.

L’accordo tra India e Unione europea rappresenta un passo significativo nelle relazioni commerciali e politiche tra le due entità.

Giorgia Meloni ha dichiarato mercoledì (17 dicembre) che sarebbe "prematuro" per l'Unione Europea fi

