Dopo 12 anni tornano i campioni della NHL per un torneo di hockey su ghiaccio che potrebbe essere il migliore di tutti i tempi

Dopo dodici anni, la NHL torna in Italia per un torneo di hockey su ghiaccio che promette di essere uno dei più spettacolari di sempre. Le squadre arriveranno a Torino e i fan italiani sperano di vedere partite emozionanti e di alto livello. L’evento ha già suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, pronti a vivere un weekend all’insegna dello sport e dell’adrenalina.

11 giorni di puro spettacolo sul ghiaccio, il meglio del meglio a livello mondiale. Il torneo maschile di hockey si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari delle Olimpiadi invernali 2026, anche grazie al ritorno delle superstar della NHL per la prima volta da Sochi 2014, con il pubblico che nei due impianti milanesi (le Ice Hockey Arena di Milano Rho e Milano Santa Giulia) potrà ammirare dal vivo i migliori giocatori al mondo.

